Новый метод ускорит разработку камер для смартфонов

Команда ученых из KAUST разработала новый автоматизированный метод проектирования оптических систем, который может значительно улучшить качество и функциональность камер. Метод, известный как DeepLens, использует концепцию «учебного плана», позволяя оптимизировать дизайн объективов без участия человека.

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Опубликованная в журнале Nature Communications работа демонстрирует, как DeepLens применяет итеративный подход к проектированию, учитывая такие параметры, как разрешение, диафрагма и поле зрения. Этот метод позволяет создавать сложные оптические системы с несколькими преломляющими линзами, каждую из которых можно настроить для достижения наилучшей производительности.

По словам разработчиков, метод DeepLens позволяет сократить время проектирования с нескольких месяцев до одного дня. Метод уже доказал свою эффективность при создании классических оптических систем и вычислительных объективов с расширенной глубиной резкости для мобильных телефонов.

В будущем команда KAUST планирует расширить метод на гибридные оптические системы, что позволит создать более компактные и многофункциональные камеры.