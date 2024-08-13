В Китае изобрели рекордную зарядку для смартфонов

Китайская компания Realme изобрела технологию, которая обеспечит рекордную скорость зарядки смартфонов. На это обратило внимание издание FoneArena.

© Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Представители фирмы рассказали, что технология будет запущена под брендом SuperSonic Charge. Она позволяет заряжать смартфоны с мощностью 320 ватт.

В компании также рассказали, что поддерживающие новый стандарт устройства смогут заряжаться с 0 до 17 процентов за 35 секунд. Емкость батарей будущих смартфонов не раскрывается. Однако в Realme отметили, что SuperSonic Charge «вместе с четырьмя другими инновациями» представят на мероприятии 14 августа.

По словам журналистов, предыдущий рекордный стандарт быстрой зарядки представила Xiaomi. В компании рассказали, что ее телефоны с поддержкой быстрой зарядки мощностью 300 ватт смогут заряжаться на 100 процентов за 5 минут.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Xiaomi запланировала создание смартфонов с аккумулятором рекордной емкости. Так, Xiaomi должна выпустить телефоны с батареей емкостью 7000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 120 ватт.