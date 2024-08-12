Астрономы обнаружили огромное количество воды в нижних слоях коры Марса

Американские планетологи обнаружили в сейсмических данных с посадочной платформы Insight свидетельства того, что в нижних слоях марсианской коры присутствует огромное количество воды, ее объема хватило бы для того, чтобы полностью заполнить все моря и океаны древнего Марса. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли.

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"Как мы знаем, вода необходима для существования аналогов земной жизни. Я не вижу причин сомневаться в том, что подповерхностный резервуар марсианской воды является пригодным для обитания. Аналогичные среды на Земле, в том числе глубинные шахты и дно Мирового океана, точно являются обитаемыми. Пока мы не обнаружили марсианскую жизнь, но теперь мы знаем о существовании среды, где она в принципе могла бы существовать", - заявил профессор Университета Калифорнии в Беркли Майкл Манга, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает профессор Манга, за последние два десятилетия планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны пресной воды. По оценкам ученых, в них содержалось примерно столько же воды, как и в земном Северном Ледовитом океане. Куда пропала эта вода и когда она появилась на поверхности четвертой планеты Солнечной системы, ученые пока не могут точно сказать.

Манга обнаружил свидетельства того, что значительная часть этой воды могла не испариться в космос, как считали многие исследователи в прошлом, а уйти на большую глубину в крупные поры внутри марсианской коры, расположенные на расстоянии в 11-20 км от поверхности Марса. Ученые пришли к такому выводу при анализе сейсмических данных, которые собирались платформой InSight в 2018-2022 годах при наблюдениях за марсотрясениями и ударами астероидов.

Ученые обратили внимание на то, что скорость движения разных типов сейсмических волн через марсианскую кору должна сильно зависеть от того, как много воды и пор в них присутствует. Руководствуясь этой идеей, ученые подготовили несколько компьютерных моделей устройства недр Марса и попытались воспроизвести при их помощи те данные, которые были получены InSight во время работы этой посадочной платформы на равнине Элизий.

Проведенные астрономами расчеты показали, что для максимально точного воспроизведения этих сейсмических замеров средние и нижние слои коры Марса, расположенные на глубине в 11-20 км, должны на 17% состоять из пор и прочих пустот, заполненных жидкой водой. По оценкам планетологов, общий объем этой влаги сопоставим с тем, как много воды присутствовало в океанах Марса, что свидетельствует о наличии потенциально обитаемых водных сред на современном Марсе, подытожили исследователи.

О миссии InSight

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года для поисков марсотрясений и изучения внутренней структуры планеты. Уже в первые полгода работы он зафиксировал несколько сотен марсотрясений, что помогло ученым определить размеры ядра Марса, а также его коры и мантии, а также выявить возможные следы наличия жидкой магмы в мантии четвертой планеты Солнечной системы.