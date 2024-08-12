Пользователь пожаловался на взорвавшийся после ремонта смартфон Xiaomi

Владелец Xiaomi Mi 11 Lite рассказал в соцсетях о самопроизвольно взорвавшейся батарее в смартфоне после его официального ремонта. Об этом сообщает портал iXBT.

© Газета.Ru

По словам пользователя соцсети X (ранее Twitter) по имени Дипак, его смартфон Xiaomi Mi 11 Lite имел проблемы с аккумулятором и клавишами регулировки громкости, в связи с чем гаджет был отдан в официальный сервисный центр для ремонта. В ходе ремонта были заменены аккумулятор и кнопки регулировки громкости.

После проведения ремонтных работ смартфон взорвался. Причины инцидента остаются неизвестными.

Владелец устройства отметил в своем сообщении в соцсети индийское подразделение Xiaomi, которое выразило готовность оказать помощь в решении проблемы.

Xiaomi Mi 11 Lite — субфлагманский смартфон, представленный весной 2021 года. Он оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 90 Гц, 8-нм чипсетом Snapdragon 732G, тройной камерой с разрешением 64, 8 и 5 Мп, а также аккумулятором 4250 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. На старте гаджет официально продавался в России по цене от 31 тыс. руб.