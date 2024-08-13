Дезинфицирующие средства угрожают окружающей среде

Российские ученые выяснили, что широкое использование моющих и дезинфицирующих средств, которое усилилось в годы пандемии COVID-19, может представлять угрозу для различных видов живых организмов — важнейших компонентов водных и наземных экосистем. При этом негативный эффект данных соединений и их биологическое значение пока не до конца изучены. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal, сообщает пресс-служба СПб ФИЦ РАН.

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Из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать моющие и дезинфицирующие средства. Эти вещества защищают от вирусов, но при этом обладают исключительной способностью проникать через мембраны клеток живых организмов, изменять уровень кислотности как окружающей среды, так и в тканях организмов. Моющие и дезинфицирующие средства, наравне с другими загрязнителями окружающей среды (например, тяжелыми металлами), могут оказывать негативное воздействие на животных (особенно на здоровье беспозвоночных) и человека. Причем эти эффекты могут носить отсроченный характер.

«В рамках ряда исследований мы показали, что требуется дополнительное тестирование животных на чувствительность к дезинфицирующим средствам различного состава, которые активно поступают в окружающую среду. Для решения этой задачи мы предлагаем использовать разработанные нами неинвазивные (то есть без нарушения тканей животного) методы мониторинга функционального состояния организмов», — рассказала старший научный сотрудник Лаборатории биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга НИЦЭБ — СПб ФИЦ РАН Татьяна Кузнецова.

Для проведения подобных тестов ученые предлагают использовать оригинальную технологию биоиндикации. Она предполагает применение специальных миниатюрных зондов для измерения физиологических показателей (например, кардиоактивности) организмов, которые практически не мешают жизнедеятельности животного.

Благодаря этой технологии российские исследователи изучили влияние некоторых моющих средств в различных концентрациях на мидий Черного моря. По данным специалистов, в некоторых курортных акваториях Черного моря концентрации моющих средств превышают норму в 13-15 раз, что существенно изменяет условия среды обитания водных животных и растительности. Так, процессы омыления камней и скал, на которых обитают моллюски, препятствуют закреплению на них мидий — этот процесс может привести их к гибели, а также к снижению продуктивности аквакультурных хозяйств.

«Наши исследования и работы других коллег, которые мы представили в статье, показывают, что попадание дезинфицирующих и моющих средств в водные экосистемы со сточными водами остается одной из наиболее важных проблем в области охраны окружающей среды и здоровья человека. Для минимизации возможных экологических угроз требуется регулярный комплексный мониторинг состояния экосистем, улучшение существующих и разработка новых методов как для идентификации загрязнителей, так и для изучения токсических эффектов этих веществ и их производных на различные организмы», — пояснила Татьяна Кузнецова.

Исследователи предлагают ряд защитных мер: создание перечня токсичных средств и допустимых доз их применения, использование менее опасных и биоразлагаемых средств, разработку путей утилизации для подобных веществ.

Кроме того, требуется повышать информированность населения о потенциальной опасности моющих средств для окружающей среды и человека, особенно в ситуации масштабных эпидемий, когда возрастает объем их использования.