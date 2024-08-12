В Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.
По данным сервиса, чаще всего на работу Telegram жалуются жители Тверской области (13%), Санкт-Петербурга (5%), Нижегородской области и Москвы (4%). Среди основных проблем значатся сбой мобильного приложения, оповещений, сайта, личного кабинета и общий сбой.
В частности, пользователи пожаловались, что им не приходят сообщения, они не могут опубликовать новые посты и загрузить видео.
В Telegram пока никак не прокомментировали информацию о сбое.