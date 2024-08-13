В Греции нашли остатки римской тюрьмы

Ученые исследовали обнаруженные в начале XX века в греческом городе Коринф плиты, а также проанализировали записи с раскопок. Оказалось, что находки были полом в римской тюрьме, работавшей 1600 лет назад. На плитах множество надписей: от молитв до обещаний мести. Работа опубликована в журнале Hesperia.

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Согласно историческим записям, тюрьмы должны были существовать в каждом более-менее крупном римском городе. Однако археологи очень редко находят остатки таких зданий: их очень трудно идентифицировать, так как ученым мало известно о том, как вообще должна выглядеть римская тюрьма и где она могла бы находиться.

В греческом городе Коринф в 1901 году ученым удалось найти плиты. Теперь исследователи проанализировали плиты и записи с раскопок, и пришли к выводу, что пол был частью тюрьмы 1600 лет назад. Основным доказательством того, что на этом месте была тюрьма, стали надписи на полу, которые относились к V-VI векам нашей эры.

«Пусть восторжествует судьба тех, кто страдает в этом беззаконном месте. Господи, не прояви милосердия к тому, кто бросил нас сюда», — гласит одна из них.

Это была не единственная надпись, которая призывала к мести: «Господи, дай им умереть ужасной смертью». Была еще одна надпись: «Богоносец, отплати за [наказание] Мариноса, того, кто бросил нас сюда и заставил нас провести зиму». Судя по всему, в холодное время года условия в тюрьме были крайне тяжелыми.

Многие надписи были молитвами: «Господь Бог и чистая справедливость, выкупи из этого места двух братьев. Христос, защити и Будиса, и Иоанна…».

«Удача сопутствует прекрасным девушкам, которые любят неженатых мужчин», — гласила одна из надписей, которая, судя по всему, намекала на любовников.

Также на полу были обнаружены изображения игровых досок, что говорит о том, что заключенные коротали время за какими-то играми.

На полу также есть трещины. Все надписи сделаны в пределах этих трещин: это означает, что в то время, когда строители только укладывали пол, на нем уже были трещины. Пока что ученые не знают, было ли на месте тюрьмы что-то еще.

Археологи также обнаружили остатки кувшинов и подсвечников в восточном проходе тюрьмы. Вероятно, заключенные использовали кувшины для того, чтобы хранить воду. Также ученые выяснили, что в одной из тюремных камер был небольшой туалет.