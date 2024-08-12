В Солнечной системе обнаружены сотни лун астероидов

Миссия Gaia по картированию звезд в Млечном Пути также демонстрирует впечатляющие успехи в поиске астероидов.

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Новые наблюдения добавили 352 новых двойных астероида к уже известным. Это почти удваивает количество известных астероидов со спутниками, сообщает ЕКА.

«Двойные астероиды трудно обнаружить, так как они чаще всего маленькие и очень далекие от нас. Мы ожидали найти спутники у шестой части астероидов, но пока обнаружили только у 500 из миллиона», — говорит Луана Либерато из Обсерватории Лазурного Берега (Франция), ведущий автор нового исследования.

Астрометрия — изучение точного положения небесных объектов. Аппарат Gaia точно определил положение и движение более 150 000 астероидов. Это оказалось настолько точными, чтобы исследователи могли обнаружить очень малые сдвиги в положении объектов со временем. Сдвиги означали, что астероиды имеют спутники.

Солнечная система состоит из одной звезды, нескольких планет, лун, колец, комет и астероидов. Эти последние две категории часто объединяют под названием «остатки формирования планет». Они действительно содержат много информации о том, какими были условия, когда формировались Солнце и планеты. Двойные астероиды представлены в различных частях Солнечной системы, включая астероидный пояс между Марсом и Юпитером, а также недалеко от Земли. Открытие новых двойных астероидов показывает, что они могут сталкиваться, снова образовываться и взаимодействовать друг с другом в космосе.

Будущие исследования должны помочь прояснить некоторые теории о том, как формируются двойные астероиды.