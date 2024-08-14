Космонавт Борисов рассказал о послеполетной реабилитации на Земле

Российский космонавт Константин Борисов, вернувшийся на Землю в марте после полугодовой миссии на Международной космической станции (МКС), рассказал ТАСС, как проходит его послеполетная реабилитация.

В среду, 14 августа, ему исполнилось 40 лет.

«Вкратце – все отлично. С даты возвращения на Землю прошло уже более пяти месяцев. Уже давно, где-то с середины лета, я физически чувствую себя так же, как и до полета. А может быть, даже чуть лучше, потому что времени много и спортом действительно удается заниматься регулярно и без перерывов», – поделился космонавт.

В сентябре Борисов пройдет подробную медицинскую экспертизу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Некоторые исследования проводятся уже в настоящее время. Так, например, космонавту периодически проводят денситометрию. Ему измеряют плотность костей в шейке бедра и пояснице. Психологическая реабилитация, по словам Борисова, также проходит успешно.

«После полета жизнь играет новыми красками. От простых вещей получаешь удовольствие, как будто какая-то часть тебя вернулась в детство, и многое словно проживаешь вновь, впервые», – пояснил Борисов.

Константин Борисов вернулся из полета на американском корабле Crew Dragon с экипажем Crew-7 12 марта 2024 года, продолжительность его экспедиции составила 199 суток. Он стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС в рамках программы перекрестных полетов России и США.