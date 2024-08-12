Ученые опровергают утверждение, что Homo naledi хоронил сородичей

Чуть больше года назад палеоантрополог Ли Бергер и его команда сделали необычное заявление о крошечном гоминине Homo naledi, чьи окаменелости обнаружены 10 лет назад в Южной Африке. Антропологи утверждали, что, несмотря на то, что у него был мозг размером примерно в треть от мозга современного человека, H. Naledi намеренно хоронили умерших около 250 000 лет назад. Кроме того, этот, казалось бы, примитивный гоминид вырезал на стенах какие-то знаки.

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Столь же необычным было то, как Бергер и его команда объявили о своих результатах: не в рецензируемой статье, а как часть трех нерецензируемых препринтов, в обширной медиакампании и документальном фильме на одном из крупнейших сервисов. После статьи были направлены в научный журнал eLife. Тот разместил публикацию в открытом доступе с отзывами рецензентов, которые были уничтожающими.

Недавно в рецензируемом журнале PaleoAnthropology вышла статья, где авторы приходят к выводу, что в отложениях пещер нет никаких доказательств того, что H. Naledi делал намеренные захоронения, сообщает служба новостей Science.

В 2015 году глубоко внутри камеры Диналеди в пещере Райзинг Стар Бергер и его коллеги обнаружили фрагментированные скелеты нескольких особей, частично выходящие из пола пещеры. Кости некоторых скелетов были расположены как при жизни, а некоторые были разбросаны. Известняковые стены поблизости были покрыты перекрещивающимися узорами, которые авторы приписали художникам H. naledi, хотя критики позже предположили, что отметины могли быть оставлены естественными процессами или более поздними посетителями пещеры.

Палеоантропологи почти единогласно сходятся во мнении, что окаменелости пещеры — это крайне важная находка, давшая новый вид древних приматов. Но определить, был ли скелет захоронен естественным путем или чьими-то руками, непросто. Команда Бергера обратилась к новому методу, который основан на сравнении отложений вблизи окаменелостей с теми, что находятся дальше. Исследователи бомбардируют образцы рентгеновскими лучами, чтобы выявить химический состав. Если слои почвы разного состава аккуратно стратифицированы вдали от окаменелости, но перемешаны около нее, это говорит о том, что кто-то выкопал и засыпал яму. В препринте Бергера говорилось, что у них есть доказательства преднамеренного захоронения.

Они также провели так называемый анализ распределения размеров частиц и сообщили, что размер зерен отложений был более изменчивым вблизи скелетов, чем в других местах в камере. В ноябре 2023 года в статье группы из Национального исследовательского центра эволюции человека Испании, которая изучает динамику древних захоронений, утверждалось, что кости могли попасть в пещеру и естественным путем, например, вымытыми паводковой водой.

Новое критическое исследование, возглавляемое антропологом Кимберли Фокке из Университета Джорджа Мейсона (США), идет дальше. Его авторы не смогли воспроизвести ни результаты рентгеновского излучения, ни результаты замера частиц.

«В препринте была «неполная отчетность… [в которой не упоминалось], какие настройки [рентгена] использовались, как на самом деле были получены данные», — говорит Фокке.

Ее команда попыталась заполнить пробелы стандартными полевыми протоколами и не обнаружила никаких доказательств перемешанных отложений вблизи окаменелостей или аккуратных слоев дальше.

«Не было вообще никакой статистической дифференциации», — говорит она.

Бергер не ответил на неоднократные просьбы Science прокомментировать ситуацию. Но Тебого Макхубела, геохимик из Университета Йоханнесбурга, который руководил седиментологической и геохимической работой для команды Бергера и является автором-корреспондентом препринта eLife о захоронении, согласен с некоторыми критическими замечаниями Фокке.

«Решение использовать эти методы было, оглядываясь назад, неверным. Эти подходы не подходят для пещеры Райзинг Стар, поскольку осадочные слои недостаточно изменчивы, говорит он. Но Фокке и коллеги напали на их работу, как будто это была опубликованная статья, а не препринт», — говорит он.

Макхубела рассказал, что он и его коллеги включат новые данные о микроэлементах в отложениях, которые, по его словам, подтверждают захоронение.

Энди Херрис, палеоантрополог и геоархеолог из Университета Ла Троба, который работал в пещере Райзинг Стар, но не участвовал в скандальных препринтах, опасается, что общественное восприятие символических возможностей и поведенческой сложности H. Naledi навсегда будет зависеть от первоначальной рекламной кампании команды Бергера: «Очень трудно возвращать идеи обратно, когда они уже появились».