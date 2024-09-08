Гиппопотамы Пабло Эскобара: как зверинец наркобарона бесчинствует в Колумбии

Колумбия уже много лет борется с необычной проблемой: инвазивной популяцией гиппопотамов, которым совсем не место в джунглях Южной Америки. Журнал Smithsonian рассказал, откуда они появились и чем угрожают людям.

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Гиппопотамы — гигантские млекопитающие родом из тропической Африки, поэтому их присутствие в реках, болотах и заводях сельской Колумбии выходит из рамок нормы. Постепенно растущая популяция этих гигантов, скорее всего, наследие печально известного наркобарона Пабло Эскобара. Давным-давно он потратил часть своего состояния на создание зверинца из экзотических животных, в том числе слонов, жирафов, зебр, страусов и кенгуру, на своей фазенде.

После смерти барона в 1993-м его имение разграбили местные жители в поисках спрятанного оружия и денег. А затем роскошная фазенда пришла в упадок. Недвижимость и земля перешли в распоряжение правительства, которое передало большинство животных в национальные зоопарки. Однако несколько гиппопотамов сочли слишком опасными для транспортировки — и с этого начались проблемы в джунглях Колумбии.

Оставшиеся гиппопотамы размножились. По достижению половой зрелости самки могут рожать детенышей каждые 18 месяцев; за 40-50 лет жизни они способны дать потомство 25 раз. Самцы, изгнанные из стада доминантным самцом, мигрировали в другие места, создали собственные стада и захватили новые территории. На сегодняшний день никто не знает, сколько гиппопотамов обитает в реках и озерах бассейна Магдалены — дома для двух третей популяции Колумбии.

По состоянию на конец 2023-го, официальная статистика правительства утверждала, что в стране находятся 169 животных. Прочие источники говорят, что популяция может составлять 200. Колумбийские биологи предсказывают, что к 2040 году, если никто не займется контролем популяции гиппопотамов, она разрастется до 1400. Причем они могут добраться до самого океана, т.к. эти животные двигаются преимущественно по рекам.

Присутствие гиппопотамов в сердце Южной Америки было бы смешным, если бы оно не было смертельно опасным. В Африке эти животные убивают примерно 500 человек в год, что делает их одними из самых опасных для человека зверей. И хотя в Колумбии произошло не так много столкновений, частота инцидентов увеличивается. Гиппопотамы атакуют фермеров и уничтожают поля, попадают под машины на дорогах и заходят в населенные пункты.

Примечательно, что они представляют опасность не только для людей: колумбийские ученые также предупреждают о вреде региональной экосистемы. В Африке фекалии гиппопотамов скапливаются до токсичных уровней и убивают водные организмы. Специалисты опасаются, что это может произойти и в Колумбии. Не говоря уже о том, что конкуренция за ресурсы и свободное место может потеснить выдр, морских коров, капибар и черепах.

Причудливая проблема вынуждает колумбийских специалистов по охране природы идти на необычные меры. Изначально правительство пыталось уничтожить популяцию гиппопотамов, но встретило резко негативную реакцию публики, из-за чего тогдашнему министру по вопросам окружающей среды пришлось уйти в отставку. После этого чиновники обратились за помощью к экологам для поимки и стерилизации гиппопотамов в дикой природе.

Правда, и эта процедура достаточно сложная. Мало того, что гиппопотамы — огромные, тяжелые животные, так они еще и крайне чувствительны к анестезии. Несмотря на работу врачей, общественность все чаще призывает к более жестким мерам: кастрация и стерилизация — лишь временные методы. Рано или поздно гиппопотамов наверняка ждет отстрел. По мнению специалистов, это единственное надежное решение проблемы.