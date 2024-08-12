Microsoft удалит Paint 3D из Windows

Корпорация Microsoft уберет из актуальных сборок ОС Windows программу Paint 3D. На это обратило внимание издание TechSpot.

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По словам журналистов медиа, пользователи ОС обратили внимание на баннер, который начал появляться при запуске графического редактора. С его помощью в Microsoft заявили, что прекратят поддержку Paint 3D и удалят программу из Microsoft Store 4 ноября 2024 года.

В материале говорится, что Paint 3D оказалась одним из приложений, которые вышли во времена Windows 10. Авторы TechSpot отметили, что с распространением Windows 11 Microsoft постепенно выводит из эксплуатации устаревшие программы. К ним также относятся приложение голосового ассистента Cortana, встроенный почтовый клиент.

Paint 3D появилась в 2017 году как продвинутая версия графического редактора Paint. Утилита позволяла редактировать трехмерные изображения, переводить 2D-документы в 3D, поддерживали работу со слоями. Также приложение должно было работать с гарнитурой дополненной реальности HoloLens. «Все эти грандиозные видения так и не были полностью реализованы», — подытожили журналисты медиа, отметив, что Microsoft продолжает поддерживать обычную версию Paint.

В конце мая корпорация Microsoft анонсировала появление новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11. В ОС добавят нейросетевого помощника Copilot, «Живые субтитров», опцию Recall.