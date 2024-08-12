Где смотреть метеорный поток Персеиды в 2024 году

Летом у россиян будет возможность стать наблюдателями одного из самых ярких и интенсивных метеорных потоков года — Персеиды. «Известия» разбирались, где следует смотреть на падающие звезды.

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Как отмечается, наблюдать Персеиды можно ежедневно в период с 17 по 24 августа. При этом пик звездопада в текущем году наступил с 11-го на 12-е, также он ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

Разглядеть явление можно будет в Северном полушарии Земли. При этом жители должны находиться не севернее 60-й широты для того, чтобы увидеть падающие звезды. В России метеорные потоки будут видны в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, Казани и других городах.

«Наиболее благоприятное время для наблюдения за Персеидами — после захода Луны, с полуночи до рассвета. Максимальная интенсивность метеорного потока приходится на период между 02:00 и 04:30. В это время при ясной погоде можно увидеть до 100 падающих звезд в час», - пишет издание.

В ноябре ночью москвичи смогли увидеть пик метеорного потока Леониды. Речь идет о самом известном метеорном потоке. Он назван в честь созвездия Лев.