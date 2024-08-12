Google ответил на замедление YouTube в РФ

Google отключает аккаунты платформы AdSense всех пользователей из России. YouTube-блогерам и всем тем, кто получал доходы от рекламы через Google, начали направлять соответствующие предупреждения, передает Hi-Tech Mail.ru.

Напомним, что российские власти ранее приняли решение о замедлении сервиса YouTube. Связано ли отключение американской компанией аккаунтов с этим, не уточняется. Google AdSense является сервисом контекстной рекламы от Google. Программа отвечает за размещение рекламы на сайтах или YouTube-видео. Блогеры и владельцы сайтов, размещающие рекламу, с помощью AdSense получают доход за клики и показы рекламы.

Согласно сообщению команды Google Payments, компания деактивирует «все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия».

«Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты», - отметили в компании.

В субботу сообщалось, что браузерная версия YouTube вновь начала работать у ряда пользователей в России. Сервис «Сбой. РФ» зафиксировал падение жалоб на работу видеохостинга.