Индия сократит зависимость от Китая с помощью солнечных батарей

Индийская компания Adani Group планирует увеличить производство солнечных батарей на 150 процентов к 2026 году. Это должно сократить зависимость страны от Китая и помочь в достижении углеродной нейтральности, передает Bloomberg.

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Конгломерат собирается выпускать достаточно оборудования для производства 10 гигаватт солнечной энергии ежегодно вместо нынешних четырех гигаватт. В планы компании входит строительство одного из крупнейших парков возобновляемых источников энергии — его размер в пять раз превысит размер Парижа. В ближайшие десять лет Adani Group инвестирует в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 100 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что солнечная энергетика оказалась самой быстроразвивающейся зеленой отраслью.