Активисты ЕС подали жалобы на соцсеть X

Власти девяти европейских стран получили жалобы на в X (ранее Twitter) из-за нелегального использования данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте австрийской некоммерческой организации по защите цифровых прав None of Your Business (NOYB).

По ее информации, NOYB инициировала подачу жалоб на соцсеть в органы по защите данных Австрии, Бельгии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши и Франции.

Правозащитники отмечают, что X никогда не информировала своих пользователей о том, что их личные данные используются для тренировки ИИ.

"Компаниям, которые напрямую взаимодействуют с пользователями, просто нужно отправить им запрос, прежде чем использовать данные. [Соцсети] регулярно делают это для множества других целей, так что это определенно было бы возможно и для обучения ИИ", - заявил австрийский активист и глава NOYB Макс Шремс.

Организация сообщила, что требует проведения полного расследования.

NOYB также пишет, что ирландская Комиссия по защите данных подала в суд на X, обвинив соцсеть в незаконном сборе информации пользователей для обучения своего чат-бота на основе ИИ Grok. Однако, по словам Шремса, по итогам слушаний стороны договорились лишь о приостановке обучения нейросети до сентября, не приняв никакого решения насчет незаконных действий X.

В июне NOYB подала жалобы в 11 европейских странах на американскую компанию Meta (признана в РФ экстремистской) из-за нелегального сбора данных пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта. В организации заявили, что Meta внесла изменения в политику конфиденциальности, которые позволили ей использовать старые сообщения и даже личные фотографии пользователей для того, чтобы тренировать технологию слежения на основе ИИ.

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.