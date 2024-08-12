Названы сроки возобновления полетов сверхзвуковых лайнеров

Коммерческая эксплуатация сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров может возобновиться в ближайшие пять лет после более чем 20 лет паузы. Об этом сообщил глава аэрокосмической компании Boom Supersonic Блейк Шолль европейскому изданию Politico.

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По его словам, пассажирские перевозки сверхзвукового самолета Overture, разработанного Boom Supersonic, начнутся в течение пяти лет, а спрос на такие перелеты будет "крайне велик". Шолль надеется "в корне изменить ситуацию" в этом сегменте рынка. Как указывается в публикации, Overture позволит "вдвое сократить время перелета над Атлантическим океаном". В авиалайнере будет от 64 до 80 мест, а цены на билет составят около $5 тыс. Компания получила уже 130 заказов и предзаказов от таких авиакомпаний, как United Airlines, American Airlines и Japan Airlines.

После катастрофы лайнера Concorde, унесшей жизни 203 пассажиров в 2000 году, в отрасли существуют несколько опасений касательно безопасности сверхзвуковых самолетов. Шолль утверждает, что новые разработки "исключат вероятность инцидентов", подобных трагедии с Concorde.

Современные пассажирские самолеты летают со скоростью до 900 км/ч, сверхзвуковые пассажирские лайнеры были способны развивать скорость до 2 100 км/ч. От их коммерческой эксплуатации окончательно отказались в 2003 году по соображениям безопасности. За всю историю гражданского авиастроения пассажирские перевозки осуществлялись на двух сверхзвуковых авиалайнерах - советском Ту-144 и англо-французском Concorde.