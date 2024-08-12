Названы сроки возобновления полетов сверхзвуковых лайнеров

Полеты сверхзвуковых лайнеров возобновят в течение пяти лет
Коммерческая эксплуатация сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров может возобновиться в ближайшие пять лет после более чем 20 лет паузы. Об этом сообщил глава аэрокосмической компании Boom Supersonic Блейк Шолль европейскому изданию Politico.
По его словам, пассажирские перевозки сверхзвукового самолета Overture, разработанного Boom Supersonic, начнутся в течение пяти лет, а спрос на такие перелеты будет "крайне велик". Шолль надеется "в корне изменить ситуацию" в этом сегменте рынка. Как указывается в публикации, Overture позволит "вдвое сократить время перелета над Атлантическим океаном". В авиалайнере будет от 64 до 80 мест, а цены на билет составят около $5 тыс. Компания получила уже 130 заказов и предзаказов от таких авиакомпаний, как United Airlines, American Airlines и Japan Airlines.
После катастрофы лайнера Concorde, унесшей жизни 203 пассажиров в 2000 году, в отрасли существуют несколько опасений касательно безопасности сверхзвуковых самолетов. Шолль утверждает, что новые разработки "исключат вероятность инцидентов", подобных трагедии с Concorde.
Современные пассажирские самолеты летают со скоростью до 900 км/ч, сверхзвуковые пассажирские лайнеры были способны развивать скорость до 2 100 км/ч. От их коммерческой эксплуатации окончательно отказались в 2003 году по соображениям безопасности. За всю историю гражданского авиастроения пассажирские перевозки осуществлялись на двух сверхзвуковых авиалайнерах - советском Ту-144 и англо-французском Concorde.