Роскосмос показал макет коммерческого модуля РОС с иллюминаторами

Макет свободнолетающего коммерческого модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС) представлен на стенде Роскосмоса на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", передает корреспондент ТАСС.

Примечательно, что целевая часть модуля оснащена двумя обзорными иллюминаторами - о такой возможности Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК, входит в Роскосмос) сообщала в прошлом декабре. Как пояснили ТАСС в корпорации, это один из трех представленных на стенде вариантов - также модуль можно оснастить телескопом или роботизированной рукой, в зависимости от нужд потребителя.

Помимо макета модуля, на стенде также представлен макет станции по итогам второго этапа развертывания.

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.