Стало известно, когда ИИ-функции в iPhone станут платными

Apple может начать взимать до $20 в месяц за некоторые интеллектуальные функции Apple Intelligence в iPhone, iPad и Mac. Однако, как пишет издание 9to5Mac, ссылаясь на последний выпуск информационного бюллетеня Power On от инсайдера и корреспондента Bloomberg, случится это не раньше, чем через три года.

На недавней конференции WWDC Apple представила первый набор интеллектуальных функций Apple Intelligence, включая обновленный Siri, Genmoji, Image Playground и множество других функций, интегрированных в стандартные приложения Apple. Хотя эти функции получили высокую оценку, они в основном работают на устройствах пользователей. Учитывая, что Apple пока отстает в гонке искусственного интеллекта, было принято решение не взимать плату за такие базовые опции.

Марк Гурман предполагает, что Apple продолжит развивать более продвинутые функции Apple Intelligence и только после их включения начнет взимать плату за сервис. Однако, по его мнению, для разработки таких функций потребуется не менее трех лет. Таким образом, пользователи Apple Intelligence могут не беспокоиться о дополнительных расходах в ближайшем будущем, считает эксперт.

Apple Intelligence – это платформа искусственного интеллекта, разработанная Apple. Она была анонсирована 10 июня 2024 года на WWDC 2024 как часть операционных систем Apple iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Apple Intelligence будет бесплатна для всех пользователей поддерживаемых устройств. Полноценный релиз платформы для всех пользователей состоится в 2025 году.