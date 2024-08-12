Российские ученые объединятся для изучения перспективного топлива

Российские ученые формируют первую координационную платформу для изучения газовых гидратов — перспективного вида топлива в твердом состоянии. В рамках этой инициативы будет создано Российское газогидратное сообщество, а также проведена первая всероссийская конференция с международным участием. Мероприятие состоится на Байкале с 26 по 31 августа.

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Газовые гидраты, представляющие собой твердые льдоподобные образования, содержат природный газ и рассматриваются как перспективный источник топлива. Однако они также могут стать угрозой для мировой экологии из-за риска выбросов метана при изменениях климата.

По словам ученого секретаря ВНИИОкеангеология Татьяны Матвеевой, конференция соберет специалистов из 45 научных организаций, которые обсудят методы мониторинга и исследования газогидратов. Основная цель мероприятия — координация усилий российских ученых для разработки государственной программы по изучению газовых гидратов.

Конференция пройдет в поселке Листвянка на Байкале, где в начале 2000-х годов были впервые найдены газовые гидраты в пресной воде.