На Земле началась сильная магнитная буря

Ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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Степень возмущенности магнитного поля Земли уже достигла уровня G3, означающего "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Ранее на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщалось, что буря начнется после 18:00 мск 9 августа и закончится к 12:00 мск 11 августа. Ее уровень оценивался как средний (G2).