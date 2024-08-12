Россияне начали разрывать договоры с операторами из-за замедления YouTube

Клиенты свыше 135 региональных операторов начали разрывать договоры с компаниями из-за замедления YouTube и проблем с другими сервисами Google, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию «Ростелесеть». Представители объединения направили письмо в Минцифры РФ и Роскомнадзор с просьбой выпустить единое заявление о причинах замедления площадок.

По информации издания, пользователи критикуют компании в том, что YouTube прекратил работать через «домашнюю сеть», хотя у абонентов мобильной связи все работает. Клиенты считают, что вина за это лежит на провайдерах.

«Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб», — добавил президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко.

На потерю абонентской базы пожаловались и в Ассоциации малых операторов связи регионов. Ее представители также направили в ведомства письмо с просьбой разъяснить ситуацию. В обращении подчеркнули, что замедление сервисов — «резкое и хаотичное у разных операторов». За две недели количество тех, кто разорвал договоры с компаниями, превысило тысячу.

8 августа ярославский провайдер «Ярнет» попросил пользователей, которые недовольны замедлением видеохостинга YouTube, обращаться в Роскомнадзор. На сайте организации указали, что помочь не могут «даже психологически», а в РКН придется говорить с «нанятыми по объявлениям» сотрудниками. Позже заявление с сайта удалили.

Ранее в Сети публиковались различные способы обхода замедления YouTube. Юрист Александр Хаминский заверил, что за использование VPN для получения доступа к видеохостингу простых граждан не привлекут к ответственности.