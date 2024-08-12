В Microsoft Office нашли опасную уязвимость

Microsoft рассказала об опасной уязвимости, затрагивающей Office 2016 и более новые версии офисного софта. Согласно описанию, брешь позволяет раскрыть NTLM-хеши.

Проблема, получившая идентификатор CVE-2024-38200, связана с возможностью раскрытия неаутентифицированным атакующим важной информации: метаданные подключения, системные сведения и данные конфигурации.

Описанная уязвимость нулевого дня затрагивает множество версий Office, как 32-, так и 64-битных. Например, в зоне риска находятся пользователи Office 2016, Office 2019 и Office LTSC 2021, а также кооперативных приложений Microsoft 365.

В Microsoft считают, что риски эксплуатации CVE-2024-38200 на данный момент минимальны, однако MITRE придерживается мнения, что использование бреши в атаках вполне возможно.

«В веб-векторе атаки злоумышленник может либо сам поднять сайт, либо воспользоваться взломанным, чтобы разместить на нем специально созданный файл. Последний будет использоваться для эксплуатации описанной уязвимости в Office», — объясняет Microsoft. «Тем не менее атакующему ещё придется придумать, как заманить пользователя на веб-ресурс. Это можно сделать с помощью электронного письма или сообщения в мессенджере, в котором будет содержаться соответствующая ссылка. Далее злоумышленник должен убедить жертву открыть файл».

Разработчики в настоящее время работают над патчам, однако точных сроков его выхода пока никто не называет.