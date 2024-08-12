Появились подробности об iPhone 17 Air

Apple планирует выпустить новый iPhone 17 Air, который, по слухам, станет первым в линейке Air, но будет ориентирован скорее на стиль и дизайн, нежели на высокую производительность.

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Этот смартфон заменит модель iPhone Plus и предложит покупателям тонкий корпус и более премиальный вид.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет оснащен 6.65-дюймовым OLED-дисплеем с технологией ProMotion и динамической частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц в зависимости от контента.

Однако аппаратная часть устройства не впечатляет: модель будет использовать процессор A19, в то время как более продвинутые модели Pro получат процессор A19 Pro. В iPhone 17 Air установят 8 ГБ оперативной памяти, что соответствует минимальным требованиям для работы с Apple Intelligence.

Несмотря на ограниченные характеристики, цена iPhone 17 Air будет выше, чем у флагманского iPhone 17 Pro Max и составит $1299. Таким образом, новый смартфон нацелен на покупателей, которые готовы заплатить за внешний вид и имиджевую составляющую, а не за высокую производительность.