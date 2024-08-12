Эксперт рассказала, удаление каких файлов улучшит работу смартфона

Сегодня смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и они содержат множество приложений, фотографий, видео и других данных, которые со временем могут занимать значительное количество памяти. Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына, поделилась с «Газетой.Ru» некоторыми советами о том, что следует удалить со своего смартфона для того, чтобы продлить его жизненный цикл.

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Сторонние приложения могут занимать значительное количество памяти, поэтому полезно время от времени просматривать список установленных программ и избавляться от тех, которые не приносят пользы. Например, если какое-то приложение не использовалось более месяца, вероятно, оно не нужно пользователю. Часто люди устанавливают несколько приложений с похожими функциями, как, например, различные сервисы геолокации. В таких случаях стоит сравнить их возможности и оставить только одно, которое наиболее удовлетворяет потребности.

Также стоит помнить о том, что многие приложения хранят кэш и временные файлы, которые накапливаются с течением времени и занимают полезное дискового пространство. В настройках большинства программ есть возможность очистить кэшированные данные, что не повлияет на важные файлы, но поможет освободить место. Можно также воспользоваться специальными сервисами, предназначенными для очистки кэша. Не стоит забывать и про временные файлы, созданные браузерами и другими приложениями, которые можно удалить, не потеряв никакой важной информации.

Файлы мультимедиа, включая фотографии, видео и музыку, часто занимают основную часть памяти устройства. Чтобы освободить место, вы можете удалить дубликаты, используя специальные приложения, которые упрощают этот процесс. Например, на смартфонах с iOS также доступна функция для поиска дубликатов в встроенном приложении «Фото». Перенос медиафайлов в облачные сервисы также является отличным способом освободить память. Наконец, проверяйте свои снимки и удаляйте неудачные, чтобы не накапливать их в памяти устройства.