В удешевленном iPhone SE 4 появится поддержка ИИ Apple Intelligence и OLED-экран

Четвертое поколение iPhone SE, которое должно выйти в начале 2025 года, станет значительным обновлением для бюджетной линейки смартфонов Apple.

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По информации, опубликованной Bloomberg, новинка будет оснащена OLED-дисплеем, что станет огромным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями, которые использовали IPS-экраны.

Кроме того, новый iPhone SE будет поддерживать Apple Intelligence — фирменную систему искусственного интеллекта компании.

Ожидается, что этот смартфон будет предлагаться по цене менее $500, что сделает его доступным вариантом для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами технологий ИИ от Apple.

Корпус iPhone SE 4 будет напоминать дизайн iPhone 14, но с возможными элементами от будущего iPhone 16. Помимо этого, новинка получит поддержку Face ID и будет оснащена одной основной камерой.