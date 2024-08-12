Редкое сближение Марса и Юпитера произойдет 14 августа

Редкое положение Марса и Юпитера, которые максимально сблизятся 14 августа, смогут оценить те, кто начал наблюдать за планетами в начале месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Марс максимально приблизится к Юпитеру в 17:45 мск 14 августа, их будут разделять 18,4 угловой минуты.

"Тем, кто захочет самостоятельно оценить, как происходит сближение планет, нужно понаблюдать за ними <…> в течение августа. Они хорошо видны невооруженным глазом на ясном ночном небе с полуночи и до рассвета. <…> Сделав несколько наблюдений в начале месяца, можно заметить, как Марс постепенно приближается к Юпитеру", - сказали в планетарии.

В августе планеты находятся в созвездии Тельца и наблюдаются с полуночи до рассвета низко над восточным горизонтом. В середине месяца они видны невооруженным глазом.