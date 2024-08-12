Более 100 исторических артефактов нашли при раскопках в Новой Москве

Российские археологи провели раскопки на территории на объекте «Селище Подосинки I» в Новой Москве. Им удалось найти более 100 артефактов, большинство из которых относятся к XIV-XV векам.

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Объект расположен в районе Краснопахорский в ТиНАО. Среди находок оказались монеты, перстни и предметы быта. Также сохранились следы различных ям и сооружений.

Ученые отметили, что Новая Москва отличается от центра столицы – культурный слой там меньше, а площади – больше. Так, если в центре историческую находку можно сделать на глубине до семи метров, то в ТиНАО – на глубине 20-40 см, сообщает «Московский комсомолец».

За время раскопок ученые нашли ножи, точильные камни, осколки керамической посуды, глиняные пряслица (грузики для ручного веретена и крепления пряжи), инструмент для плетения лаптей и жернова для перемалывания зерна. Кроме того, в число находок нашли медные перстни, нательные крестики, железные наконечники стрел и фрагменты женских украшений из металла.

Также археологи обнаружили следы погребов, столбовых и хозяйственных ям, ледников для хранения продуктов и даже очага – всего более 100 объектов. Очевидно, в этом месте находилось развитое поселение, хотя на исторических картах оно никак не обозначено.

Удалось найти и более поздние предметы: гемму XIX века, копейку 1800 года и 10 копеек 1870 года. Возможно, их оставили дворяне и состоятельные люди из Москвы и окрестных городов, которые выезжали туда на отдых.

Ранее в Таганском районе Москвы нашли артефакты XIX века. Это блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышка от помадной баночки.