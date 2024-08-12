Создан шагающий робот размером с муравья

Робототехники создали нового шагающего робота размером с муравья под названием Picotaur. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Intelligent Systems, робот, обладающий способностью бегать, поворачиваться, толкать грузы и подниматься по миниатюрным лестницам, был разработан для исследования труднодоступных мест.

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Picotaur оснащен несколькими приводами, которые приводят в движение его конечности и наделяют несколькими типами передвижения. Робот может бегать, как тараканы и прыгать, преодолевая препятствия. Это делает его первым роботом такого размера с широким набором функций.

Для создания Picotaur использовалась двухфотонная полимеризация — технология 3D-печати, позволяющая создавать миниатюрные роботизированные системы, включая микроботов, микрозахваты и микродатчики. Этот процесс помог уменьшить размеры рычажного механизма с двумя степенями свободы, позволяя роботу преодолевать большие высоты и легко переключаться между ходьбой и прыжками.

В рамках эксперимента робота тестировали на способность толкать грузы. Было создано миниатюрное футбольное поле, где Picotaur толкал мяч и следовал за ним. Исследователи также планируют рассмотреть возможность добавления солнечных батарей для обеспечения автономного питания робота