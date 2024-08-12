Омский «Полет» начал серийный выпуск ракет «Ангара»

Производственное объединение "Полет" (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева, входит в Роскосмос) приступило к серийному производству ракет-носителей семейства "Ангара".

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Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра Алексей Варочко.

"Сегодня мы можем говорить, что серийное производство ракет "Ангара" на нашем омском филиале началось", - рассказал Варочко на полях форума "Армия".

По его словам, в 2024 году "Полет" уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.

В феврале глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что омское предприятие через 1,5 года сможет выйти на максимальные проектные мощности и будет способно производить до восьми тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5".

Международный военно-технический форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.