Meizu выпустит новый смартфон серии М пять лет спустя

Компания Meizu работает над новым смартфоном серии М. После пяти лет перерыва это будет первое устройство Meizu M. Как сообщается, устройство будет недорогим.

Новая модель смартфона M20 была обнаружена обозревателями издания Gizmo China в базе данных IMEI под кодовым названием M421Q. В течении последних пяти лет компания Meizu не выпускала новых моделей смартфонов, предыдущее устройство Meizu M10 увидело свет еще в 2019 году.

К сожалению, технические характеристики новой модели пока не раскрыты, но можем напомнить характеристики прошлой модели M10. Итак, Meizu M10 обладал экраном типа IPS LCD с HD+ разрешением в 720×1600 пикселей и частотой обновления в 60 Гц. Аккумулятор смартфона обладал емкостью 4000 мА·ч. Также устройство работало на базе MediaTek Helio P25. Объем оперативной памяти составлял 3 Гб, а встроенной памяти — 32 Гб. Смартфон работал на базе Android 9, имел порт микро-USB и поддержку двух симкарт.

Официальная дата выпуска нового смартфона, так же, как и его технические характеристики, пока неизвестны, но эксперты ожидают их с большим нетерпением.