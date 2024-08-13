Исследование: избыток углекислого газа стимулирует рост старых лесов

Ученые обнаружили, что старые деревья под воздействием повышенных концентраций углекислого газа наращивают биомассу на 10% быстрее, чем в нормальных условиях. Особенно активно растет древесина, тогда как на корни и листья концентрация парниковых газов влияет меньше. Это позволяет деревьям эффективнее хранить углерод. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change.

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Ранние исследования показали, что поглощение углекислого газа деревьями может увеличиваться при повышенном содержании парникового газа в атмосфере, однако эти работы проводились на молодых деревьях. Ученые предположили, что леса со старыми деревьями не могут реагировать на повышение углекислого газа в атмосфере. Исследователи решили проверить это и в 2017 году провели эксперимент в 180-летнем лиственном лесу, где растут 26-метровые черешчатые дубы. Ученые разделили шесть участков на две одинаковые группы: экспериментальную, где деревья подвергались воздействию повышенного уровня углекислого газа (на 40%), и контрольную. Чтобы отслеживать прирост древесины, исследователи использовали лазерное сканирование. С его помощью ученые также рассчитали общий прирост леса — совокупность увеличения древесины дубов, подлеска, листьев, тонких корней, цветов и семян, а также биологических активных соединений, которые выделяют корни.

Ученые обнаружили, что общий прирост леса был на 9,7% больше в условиях повышенного содержания углекислого газа в 2021 году и на 11,5% — в 2022 году. Это означает, что общая биомасса увеличилась на 1,7 тонн на гектар в год. Ученые отмечают, что большая часть повышения биомассы приходится на древесину, а количество мелких корней и листьев не изменилось.

Исследователи отмечают, что в одном гектаре древесины леса, прирост которой осуществляется при повышенном уровне углекислого газа в атмосфере, за год накапливается 1% от CO2, который выбрасывает пассажирский самолет за один рейс из Лондона в Нью-Йорк.

Эта работа подтверждает, что старые деревья играют важную роль в борьбе с изменением климата в среднесрочной перспективе — в ближайшие несколько десятилетий. Эксперимент будет продолжен в 2030-х годах: ученые планируют проанализировать долгосрочные реакции между углеродом в деревьях, другими растительными питательными веществами и лесной пищевой сетью.