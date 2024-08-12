Большие ожидания от iPhone вынудили Foxconn значительно расширить штат

Тайваньская компания Foxconn, крупнейший партнер Apple по производству электроники, объявила о масштабном наборе персонала на свой завод в Чжэнчжоу (Китай). Как пишет Businesskorea, компания планирует привлечь около 50 000 новых работников, чтобы справиться с заказанным объемом производства iPhone 16, запланированного на вторую половину этого года.

Этот шаг связан с амбициозной целью Apple по отгрузке 90 миллионов единиц iPhone 16 до конца года, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Для привлечения персонала Foxconn предложила увеличить почасовую оплату до 25 юаней и бонусы в размере до 7500 юаней, что значительно больше по сравнению с предыдущими предложениями. Завод Foxconn в Чжэнчжоу является крупнейшей в мире производственной базой для iPhone, и этот шаг подчеркивает приверженность компании достижению растущих показателей Apple по поставкам.

Продажи Apple на китайском рынке смартфонов упали на 19,1% в первом квартале этого года, что, вероятно, оказало дополнительное давление на Apple и Foxconn для обеспечения успешного запуска и высокого объема продаж iPhone 16.