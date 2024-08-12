Apple запланировала выход бюджетной версии Vision Pro

Apple уже запланировала выход дешевой версии Vision Pro
Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On Марка Гурмана из Bloomberg, подразделение Apple Vision активно работает над несколькими новыми продуктами, включая более доступную версию гарнитуры Vision Pro, Vision Pro 2 и «умные» очки вроде Ray-Ban Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Smart Glasses.
Гарнитура Apple Vision Pro была впервые представлена на конференции WWDC в прошлом году, а поставки новинки начались в феврале 2024 года. Несмотря на первоначальный ажиотаж, интерес к продукту со временем снизился из-за высокой цены в $3499.
Однако, как пишет Гурман, Apple не сдается и планирует выпустить более доступную версию гарнитуры. Вопрос о том, как Apple сократит расходы на производство этой модели, остается открытым.
Релиз этого устройства может состояться уже в 2025 году. Сколько оно будет стоить, неизвестно. Однако Гурман не исключает ценника в размере $1500. Хотя данный прайс и станет большой скидкой по сравнению со стоимостью Vision Pro, Гурман считает, что устройство не сможет завоевать широкую аудиторию и продолжит интересовать только энтузиастов.