В Германии нашли необычное захоронение древних славян

Славянское поселение и две необычные могилы нашли в Германии, в регионе Саксонии-Анхальт. Об этом сообщает археологический новостной портал Arkeonews.

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Во время подготовительных работ для строительства крупной линии электропередачи ученые обнаружили поселение X-XI веков нашей эры. В нем нашли следы производства тканей, добычи и выплавки железной руды. Также археологи обнаружили бусину и браслет. Поселение, которое изначально было окружено большим рвом, постепенно распалось на отдельные хозяйства с меньшими окружающими рвами.

Могильник размером 5 на 30 метров, принадлежащий поселению, содержал 60 захоронений в двух параллельных рядах. Умершие были похоронены по христианскому обряду, лежа на спине и лицом на восток, и без каких-либо погребальных принадлежностей (кроме одежды и украшений).

В одном из квадратных захоронений нашли двух взрослых и двух детей. Следы деревянных столбов и балок указывают, что когда-то могила имела сложное устройство. Найденный здесь ребенок страдал гидроцефалией — скоплением спинномозговой жидкости внутри черепа. Ему требовался уход, который он получал, судя по оставленным с ним бусинам и сложности могилы.