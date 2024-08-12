В недавно опубликованной статье команда Google DeepMind Robotics представила робота, способного соревноваться в настольном теннисе на уровне человека. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Во время тестирования робот смог победить всех игроков начального уровня и выиграл 55% матчей против игроков среднего уровня. Однако, несмотря на впечатляющие результаты, робот проиграл все поединки с профессионалами. В целом, система выиграла 45% из 29 сыгранных матчей.

Основной проблемой системы является запоздалая реакция на быстрые мячи, а также трудности с игрой бэкхендом, приемом высоких и низких мячей, и оценкой вращения мяча. Разработчики предлагают исследовать расширенные алгоритмы управления и аппаратные оптимизации для устранения ограничений задержки, которые мешают времени реакции робота на быстрые мячи.

Команда DeepMind уверена в перспективности своей разработки, видя в ней лишь небольшой шаг к давней цели в робототехнике – достижению производительности человеческого уровня по многим полезным навыкам реального мира. Разработчики планируют продолжать работу над созданием универсальных роботов, способных выполнять множество полезных задач, умело и безопасно взаимодействуя с людьми.