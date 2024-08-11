Застрявшим на МКС астронавтам предрекли серьезные изменения в организме

Астронавты НАСА Суни Уильямс и Бутч Уилмор, застрявшие в космосе, столкнутся с серьезными рисками для здоровья, если их пребывание на Международной космической станции (МКС) будет продлено до 2025 года. Об этом предупреждают эксперты, пишет Daily Mail.

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Из-за технических проблем с кораблем Boeing Starliner астронавты застряли на МКС более чем на два месяца, хотя они должны были вернуться 14 июня.

Отказы двигателей и утечки гелия на Starliner побудили НАСА и Boeing дольше планируемого держать двух астронавтов на орбите. У организаторов полета есть опасения, что обратный путь на космическом корабле может закончиться катастрофой.

Но теперь экипаж сталкивается с еще одним риском: их тела могут «начать разрушаться» из-за вредных космических условий.

«В целом, почти все физиологические изменения, которые мы наблюдаем во время полета человека в космос, по-видимому, зависят от времени пребывания», — рассказала Рэйчел Зайдлер, профессор прикладной физиологии и кинезиологии в Университете Флориды.

По ее словам, чем дольше вы находитесь в космосе, тем значительнее изменения.

Многие исследования показали, что длительное пребывание в космосе может вызвать потерю плотности костей, атрофию мышц, интенсивное радиационное воздействие, проблемы со зрением и другие серьезные проблемы со здоровьем.

«Астронавты испытывают ускоренную потерю костной массы с угрожающей скоростью — примерно в 12 раз быстрее, чем тяжелый остеопороз на Земле», — сказал Кайл Загродский, гендиректор клиники здоровья костей.

Кроме того, по данным Европейского космического агентства, во время длительных космических миссий можно потерять до 50% мышечной массы.

Низкая гравитация также меняет форму и функцию сердец космонавтов.

Ранее сообщалось, почему два астронавта NASA – Суни Уильямс и Бутч Уилмор – застряли на МКС и стали заложниками космоса.