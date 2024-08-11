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У застрявших на МКС астронавтов могут начаться серьезные изменения в организме

Астронавты НАСА Суни Уильямс и Бутч Уилмор, застрявшие в космосе, столкнутся с серьезными рисками для здоровья, если их пребывание на Международной космической станции (МКС) будет продлено до 2025 года. Об этом предупреждают эксперты, пишет Daily Mail.

Застрявшим на МКС астронавтам предрекли серьезные изменения в организме
© «Роскосмос» / Global Look Press

Из-за технических проблем с кораблем Boeing Starliner астронавты застряли на МКС более чем на два месяца, хотя они должны были вернуться 14 июня.

Отказы двигателей и утечки гелия на Starliner побудили НАСА и Boeing дольше планируемого держать двух астронавтов на орбите. У организаторов полета есть опасения, что обратный путь на космическом корабле может закончиться катастрофой.

Но теперь экипаж сталкивается с еще одним риском: их тела могут «начать разрушаться» из-за вредных космических условий.

«В целом, почти все физиологические изменения, которые мы наблюдаем во время полета человека в космос, по-видимому, зависят от времени пребывания», — рассказала Рэйчел Зайдлер, профессор прикладной физиологии и кинезиологии в Университете Флориды.

По ее словам, чем дольше вы находитесь в космосе, тем значительнее изменения.

Многие исследования показали, что длительное пребывание в космосе может вызвать потерю плотности костей, атрофию мышц, интенсивное радиационное воздействие, проблемы со зрением и другие серьезные проблемы со здоровьем.

«Астронавты испытывают ускоренную потерю костной массы с угрожающей скоростью — примерно в 12 раз быстрее, чем тяжелый остеопороз на Земле», — сказал Кайл Загродский, гендиректор клиники здоровья костей.

Кроме того, по данным Европейского космического агентства, во время длительных космических миссий можно потерять до 50% мышечной массы.

Низкая гравитация также меняет форму и функцию сердец космонавтов.

Ранее сообщалось, почему два астронавта NASA – Суни Уильямс и Бутч Уилмор – застряли на МКС и стали заложниками космоса.

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