Названы топ-5 бюджетных «умных» телевизоров

Эксперты рассказали, какие 5 моделей «умных» телевизоров стоят внимания и не разорят ваш бюджет.

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Эксперты составили рейтинг пяти лучших «умных» телевизоров, доступных в России, основываясь на их цене и характеристиках. Эти модели предлагают отличное качество изображения и удобные функции для любого бюджета.

Первое место занимает Xiaomi TV A 43 FHD 2025. Этот телевизор с 43-дюймовым LED-экраном и разрешением Full HD можно приобрести от 21 тысячи рублей. Его особенности включают динамики с Dolby Audio мощностью 16 Вт, операционную систему Google TV с встроенным Chromecast и поддержку голосового помощника Google Assistant. Это отличный выбор для тех, кто ищет недорогой и функциональный телевизор.

На втором месте TCL 50P637, признанный лучшим в своём классе по соотношению цены и качества. С 50-дюймовым 4K LED-экраном, поддержкой HDR10 и тонкими рамками, этот телевизор стоит от 25 тысяч рублей. Модель работает на Google TV, имеет стереодинамики с Dolby Audio мощностью 20 Вт и предлагает отличное качество изображения.

Hisense 55E7KQ Pro занимает третье место в списке. Стоимость модели начинается от 58,1 тысячи рублей, и она предлагает 55-дюймовый QLED экран с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+ и Dolby Vision IQ. В телевизоре есть стереодинамики мощностью 20 Вт и сабвуфер на 20 Вт, а также операционная система VIDAA с голосовым помощником VIDAA Voice и геймерскими функциями, такими как VRR и AMD FreeSync Premium.

Дополняют топ Tuvio 4K Ultra HD, QLED Frameless 65 и TCL 55C845, стоимостью 62,3 и 92,2 тысячи рублей соответственно. Эти модели выделяются большим экраном и продвинутыми характеристиками, подходящими как для просмотра фильмов, так и для игр.