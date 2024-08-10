Исследователи расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью

Ученые обнаружили смертоносные знамения в древних глиняных табличках времен Вавилонии. О новом исследовании исторических объектов пишет портал Arkeonews.

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Глиняные таблички, которым около четырех тысяч лет, с шумеро-аккадской клинописью были обнаружены на территории современного Ирака. По данным источника, ученые успешно их расшифровали.

— Находящиеся в Британском музее таблички были найдены в Ираке более чем век назад, а на них написаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями, — говорится в материале.

По данным издания, жители Вавилонии считали, что лунные затмения являются гораздо большим, чем красивым зрелищем. Например, они предупреждали о смертельных угрозах, люди защищались от плохих знамений различными ритуалами. По их мнению, будущее можно было изменить, предает издание.

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