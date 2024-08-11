IT-эксперт рассказал о способе смотреть YouTube-видео несмотря на замедление

Ряд ресурсов позволяют скачивать видео с YouTube в прежнем качестве, заявил IT-эксперт Артем Геллер. О способах смотреть ролики с видеохостинга несмотря на замедление он высказался в беседе с News.ru.

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«Есть и такие ресурсы — для скачивания роликов с YouTube. Есть скрипты для разных операционных систем. Чего только нет. Способов довольно много, хорошо, что не все удобно, на постоянной основе заниматься этим никто не будет», — рассудил специалист.

Существуют всевозможные лазейки для просмотра роликов на YouTube, как простые, так и сложные, добавил Геллер. Он счел, что их будет становиться больше.

8 августа россияне массово пожаловались на работу YоuTube. Сообщалось, что количество жалоб превысило 31 тысячу. Уточнялось, что при подключении смартфона к сети Wi-Fi приложение YouTube перестает загружать видео, однако при подключении к мобильной сети приложение начинает работать, но с серьезными перебоями.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о замедлении YouTube в России. Он добавил, что скорость загрузки видео снизится до 70 процентов. Хинштейн также указал, что этот шаг будет направлен против администрации видеохостинга, нарушающей российское законодательство. Позднее он пояснил, что YouTube не может оплачивать услуги российских дата-центров. Депутат добавил, что снижение скорости загрузки сервиса в первую очередь связано с бездействием самого YouTube.