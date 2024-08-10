Названы 5 самых выгодных телевизоров для покупки в России

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти самых выгодных «умных» телевизоров, которые можно купить в России.

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Открывает список Xiaomi TV A 43 FHD 2025, который при цене от 21 тыс. руб. предлагает 43-дюймовый LED-экран с разрешением Full HD. Эту модель хвалят за динамики с Dolby Audio общей мощностью 16 Вт, удобную операционную систему Google TV со встроенным Chromecast для трансляции изображения с других гаджетов и поддержкой голосового помощника «Google Ассистент».

За этой моделью следует TCL 50P637, который называют лучшим 4K-телевизором по соотношению цены и качества. Телевизор предлагает 50-дюймовую LED-панель с тонкими рамками, разрешением 4K и поддержкой HDR10. Устройство работает на Google TV, оснащается стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio мощностью 20 Вт и стоит от 25 тыс. руб.

Третье место закрепилось за Hisense 55E7KQ Pro стоимостью от 58,1 тыс. руб. с 55-дюймовым QLED-экраном с частотой 120 Гц, 4K-разрешением, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision IQ. Кроме того, помимо стереодинамиков мощностью 20 Вт, в устройстве есть сабвуфер на 20 Вт. Работает телевизор под управлением фирменной ОС VIDAA, в которой есть поддержка видеосервисов, собственный каталог приложений, браузер и голосовой помощник VIDAA Voice. Среди ключевых особенностей также отмечается наличие «геймерских функций», таких как VRR и AMD FreeSync Premium.

В топ также попали Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 65 и TCL 55C845 стоимостью 62,3 и 92,2 тыс. руб. соответственно.