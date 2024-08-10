Магнитная буря намерена продлиться на Земле дольше ожидаемого

Астрономы посоветовали россиянам перенести все активные планы на следующую неделю. Все из-за магнитной бури, которая начнется 9 августа и продлится до 12:00 воскресенья, 11 августа. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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Ранее, по данным сайта лаборатории, ожидалось, что шторм начнется после 18:00 по московскому времени 9 августа и закончится к 18:00 по московскому времени 10 августа, достигнув максимума в 00:00 по московскому времени. Уровень — средний (G2).

Теперь, по последним данным, магнитная буря продлится до 12:00 по московскому времени 11 августа, говорится на сайте.

Что такое магнитная буря и как это явление влияет на жителей Земли, «Вечерней Москве» рассказал российский ученый-физик, специалист в области космической плазмы и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, как пережить магнитные бури без вреда для здоровья и спокойно прожить этот период.