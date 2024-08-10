Владельцев iPhone предупредили о потенциальной блокировке мобильной связи

Российские пользователи iPhone могут столкнуться с блокировкой мобильной связи после поездок в Турцию. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

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По словам одного из пользователей платформы, его iPhone работал без проблем в течение года, однако затем у него перестала работать мобильная связь. Из-за неизвестной на тот момент ошибки устройство запрещало менять SIM-карты и удалять старые eSIM. При этом доступ к интернету через Wi-Fi работает без проблем.

Причина проблемы кроется в турецких законах, направленных на борьбу с серым импортом устройств. Туристы, находящиеся в стране более 180 дней, обязаны регистрировать свои смартфоны, приобретенные за границей. В противном случае связь блокируется по IMEI, даже если владелец покинул Турцию.

На последних моделях iPhone установлен программируемый идентификатор eID, который позволяет операторам блокировать незарегистрированные устройства. Если не уплатить пошлину, модуль связи вносится в черный список, что делает невозможным использование как обычных SIM-карт, так и eSIM.

Регистрация телефона доступна только обладателям вида на жительство в Турции и стоит более 80 тыс. руб. Для решения проблемы можно заменить неработающий чип связи, что потребует разборки устройства и может обойтись 20 тыс. руб.