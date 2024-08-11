Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в ночь на 12 августа

Метеорный поток Персеиды достигнет максимума действия в ночь на 12 августа, астрономы прогнозируют около 120 вспышек в ночном небе в час. Луна не помешает наблюдению звездопада, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Персеиды наблюдаются с 17 июля по 24 августа, в этом году количество метеоров достигнет максимума в ночь на 12 августа. Летний звездопад, богатый на яркие болиды, считается наиболее популярным у любителей таких явлений в Северном полушарии - вдали от городских огней при ясной погоде его можно наблюдать всю ночь.

"Луна в ночь максимума примет фазу первой четверти. Она скроется за горизонт после 22:00 [мск] и не помешает наблюдению Персеид. <…> В ночь максимума, 12 августа, ожидается около 120 метеоров в час или один-два метеора в минуту в зените. Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро - в восточном направлении [он будет виден] высоко над горизонтом", - уточнили астрономы.

Потоки "падающих звезд" обычно можно увидеть не только в ночь пика, но и в ближайшие к нему ночи. Метеоры различимы невооруженным глазом. Радиант, которым называют область их вылета, располагается на границе созвездий Персея, Жирафа и Кассиопеи над северо-восточным горизонтом. После полуночи он поднимается высоко над горизонтом, поэтому вспышки становятся видны по всему небосводу.

"В 2024 году максимум активности потока Персеиды будет сопровождать яркая пара сближающихся планет - Марс и Юпитер. В эти ночи они порадуют наблюдателей красивым дуэтом, пройдя вблизи друг друга", - уточнили в планетарии.

Поток Персеиды образуется из-за прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи орбиты нашей планеты. Эти частицы сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Согласно данным на сайте Росгидромета, в Москве и Санкт-Петербурге в ночь на 12 августа ожидается облачная погода, что может осложнить наблюдение звездопада.