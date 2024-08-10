В России начала восстанавливаться работа YouTube

Браузерная версия YouTube вновь начала работать у ряда пользователей в России. Сервис «Сбой. РФ» зафиксировал падение жалоб на работу видеохостинга.

«Сбой. РФ», который ведет мониторинг работоспособности сервисов и сайтов в России, опубликовал новые данные о работе YouTube в России.

На графике видно, что поток жалоб пошел вниз, начиная с 8 числа, когда фиксировался максимум — 30 тысяч жалоб. Уже 9 августа их было 12 тысяч, а сегодня, 10 августа — около 2 тысяч.

Число жалоб на работу YouTube в России превысило 11 тысяч

ТАСС отмечает, что в субботу YouTube полноценно работает у некоторых пользователей в РФ, использующих браузеры Google Chrome, Opera и Safari. Но у большинства пользователей видеохостинг по-прежнему не работает. Известно, что YouTube не доступен для просмотра в браузере Mozilla Firefox.

Сбои в работе YouTube наблюдаются на территории России с 1 августа. Упала скорость загрузки роликов, прекратилось воспроизведение в высоком качестве. В четверг, 8 августа YouTube перестал открываться в браузерной версии на настольных ПК.

Ранее Google по политическим мотивам заблокировал более 200 российских YouTube-аккаунтов.

Накануне сообщалось, что Роскомнадзор начал собирать информацию о кэширующих серверах Google в России.