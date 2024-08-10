Стали известны характеристики и дизайн дешевого флагмана Samsung

Портал Android Headlines опубликовал официальные постеры и характеристики предстоящего субфлагманского смартфона Samsung Galaxy S24 FE.

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Судя по опубликованным изображениям, Samsung Galaxy S24 FE будет представлен в пяти цветах. Внешне новинка повторяет дизайн базового Galaxy S24.

Также стали известны подробные характеристики новинки. Новинка получит 6,7-дюймовый дисплей с пиковой яркостью до 1900 нит. За производительность Galaxy S24 FE будет отвечать фирменный чипсет Samsung Exynos 2400e. Основная камера с разрешением 50 Мп будет дополнена модулями на 12 Мп и 8 Мп. Вероятно, это ультраширокоугольная камера и телеобъектив. Селфи-камера получит сенсор с разрешением 10 Мп.

Среди прочих особенностей отмечается наличие аккумулятора с увеличенной емкостью, металлическую рамку и закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus+. Работать новинка будет на базе операционной системы Android с фирменной оболочкой One UI 6.1.1 со встроенной ИИ-системой Galaxy AI.

Презентация Samsung Galaxy S24 FE ожидается в октябре 2024 года. Стоимость устройства пока не раскрывается. Предполагается, что новинку будут продавать по цене от $599 (около 52,7 тыс. руб.).