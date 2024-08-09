Шадаев заверил, что ограничения на продажу sim-карт не повлияют на операторов

Ограничение продажи sim-карт до 20 штук в одни руки не повлияют на абонентскую базу и доходы операторов связи. Такое мнение выразил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Никак не повлияет. Нет, [не приведет к снижению абонентской базы]", - отметил министр.

Он добавил, что в Минцифры исходят из того, что будет равномерное распределение sim-карт по рынку. "Условно, люди, которым нужна связь, будут покупать официально, а не "серые" sim-карты, которые оформлены на какого-то человека, который может даже и не знать о том, что они на него оформлены. Будет переток из "серого" и "черного" рынка в "белый", - считает Шадаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи. Новые нормы вводят также ограничения на покупку sim-карт.

Законом вводится ограничение по количеству абонентских номеров для иностранцев и лиц без гражданства. Такие граждане и юрлица смогут иметь не более 10 sim-карт. Ограничения вводятся и для российских граждан - физическому лицу в совокупности может быть выделено не более 20 номеров.