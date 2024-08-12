В российском лесу впервые нашли «зуб дьявола»

Очень редкий и необычный гриб «зуб дьявола» впервые был обнаружен в лесах под Нижним Новгородом. О своей находке сообщила местная любительница тихой охоты.

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Особое внимание этот гриб привлекает благодаря причудливому внешнему виду. Он имеет белую шляпку с ярко-алыми каплями, которые напоминают кровь. Помимо устрашающего «зуба дьявола» гриб имеет ряд других названий и кличек, в том числе — «клубника со сливками» и «кровоточащий зуб», а на латыни он называется Гиднеллум Пека.

Стоит отметить, что гриб ядовит, хотя и не смертельно. Однако людям все равно нельзя употреблять его в пищу. «Кровь» на шляпке гриба призвана служить приманкой для насекомых, которыми он питается.

При этом гриб преимущественно встречается в хвойных лесах. Этот вид еще недостаточно изучен, пишет «МК».

Под Нижним Тагилом обнаружили редкий и занесенный в Красную книгу РФ гриб — саркосому шаровидную. Ее также называют «ведьминым котлом» или «молодильными яблоками». Во время прогулки за грибами этого представителя царства заметил местный житель. По словам мужчины, на тихую охоту он пошел из-за сезона сморчков.