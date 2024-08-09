Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal из-за нарушений законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мессенджер был заблокирован из-за нарушений требований, соблюдение которых «необходимо для предотвращения использования его в террористических целях». Каких-либо дополнительных причин блокировки в ведомстве не предоставили.

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — сообщили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Агентство национальной безопасности США смогло узнать о будущем интервью с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это случилось после того, как он озвучил эту идею в личной переписке в Signal. Позже депутат Антон Горелкин заявил, что это может быть доказательством того, что спецслужбы США получили доступ ко всем перепискам в мессенджере.

Ранее в сети появилась информация о том, что Роскомнадзор запросил у российских операторов связи информацию о серверах Google.