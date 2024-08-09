Ученые проникли в мантию Земли на максимальную глубину

Группа ученых Международной программы по исследованию океана извлекла керн из мантии Земли с рекордной на сегодня глубины в 1,2 километра. Образцы добыли в ходе бурения Атлантического массива — части Срединно-Атлантического хребта на дне океана. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Срединно-Атлантический хребет представляет собой место, где дно океана раздвигается, а мантийные породы поднимаются на поверхность.

Место бурения находилось недалеко от «Затерянного города» — поля гидротермальных источников, переполненного ульеобразными и башнеподобными структурами, которые выделяют метан и водород в океан. Многочисленные микроорганизмы живут за счет этих молекул, поддерживая сообщества мелких беспозвоночных, таких как улитки и трубчатые черви.

По словам исследователей, предыдущие попытки бурения мантии планеты позволили достичь глубины в 201 метр, что недостаточно для поиска следов бактерий.

Ученые отметили, что получение образца мантийных пород общей протяженностью более километра позволит лучше понять их геологический, химический и биологический состав. Эти сведения важны для понимания происхождения жизни как на Земле, так и за ее пределами.